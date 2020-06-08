اخبار الرياضه

الأهلي يوضح حقيقة مفاوضات كريم بركاوي نجم أغادير

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

ترددت أنباء عن مفاوضات النادي الأهلي مع كريم بركاوي نجم فريق حسنية أغادير المغربي في الموسم المقبل، من أجل ضمه.
وأعلن اللاعب عبر تصريحات لإحدى الصحف المغربية أنه تلقى عرضاً من النادي الأهلي، وأن المفاوضات تسير بين

الناديين.
وقال أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي لـ"بوابة الوفد" إن ناديه لم يدخل في أي مفاوضات للتعاقد مع كريم بركاوي في الموسم المقبل.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يوضح حقيقة مفاوضات كريم بركاوي نجم أغادير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا