الأهلي يوضح حقيقة مفاوضات كريم بركاوي نجم أغادير

ترددت أنباء عن مفاوضات النادي الأهلي مع كريم بركاوي نجم فريق حسنية أغادير المغربي في الموسم المقبل، من أجل ضمه.
وأعلن اللاعب عبر تصريحات لإحدى الصحف المغربية أنه تلقى عرضاً من النادي الأهلي، وأن المفاوضات تسير بين
وقال أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي لـ"بوابة الوفد" إن ناديه لم يدخل في أي مفاوضات للتعاقد مع كريم بركاوي في الموسم المقبل.
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