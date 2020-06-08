الزمالك يهنئ الرئيس السيسي بمرور ٦ سنوات على توليه الرئاسة

حرص مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك علي توجيه التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي باسم أعضاء مجلس غدارة النادي وأعضاء الجمعية العمومية وجماهير نادي الزمالك. مجلس غدارة النادي وأعضاء الجمعية العمومية وجماهير نادي الزمالك. ووجه رئيس الزمالك التهنئة للسيد رئيس الجمهورية بمناسبة مرور 6 سنوات علي توليه رئاسة الجمهورية، داعين له بالتوفيق للعبور بمصر في كل المجالات.

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