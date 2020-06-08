أزمة مالية تهدد استكمال البطولة العربية

يعيش الاتحاد العربي لكرة القدم أزمات مالية كبيرة وصعبة خلال الفترة الحالية بسبب شركات الرعاية لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

كشفت صحيفة "المنتخب" المغربية، أن الاتحاد العربي

لكرة القدم يعيش أزمة مالية كبيرة ، بعدما تقترب الشركة الراعية للبطولة من الإفلاس، لافتة إلى أن النسخة الحالية سيكون من الصعب استكمالها.

وتابعت الصحيفة المغربية، بأن الاتحاد العربي، سيدفع مبلغ 500 ألف دولار فقط للفرق الأربعة المتأهلة لدور نصف النهائي من البطولة العربية.

ووصلت لنصف النهائي كلا من: الإسماعيلي والرجاء المغربي، واتحاد جدة والشباب السعوديين.