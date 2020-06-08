مدرب المقاولون: اللاعبون يحتاجون 6 أسابيع للإعداد قبل استئناف الدوري

أكد علاء عبدالغني المدرب العام لنادي المقاولون العرب، أن لاعبي الدوري المصري يحتاجون فترة إعداد 6 أسابيع قبل استئناف المسابقة.

وتوقف النشاط الرياضي في مصر منذ منتصف شهر مارس الماضي، لأجل غير مسمى، غير أن الحكومة المصرية أعلنت في الفترة الأخيرة عودة النشاط

تدريجيًا ابتداءًا من منتصف يونيو المقبل.

وأضاف عبدالغني خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، اليوم الاثنين، أن التدريبات المنزلية للاعبين تهدف للحافظ على اللياقة البدنية لهم، مشيرًا أن إعداد اللاعبين للعودة

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للياقتهم البدنية ما قبل توقف المسابقة يحتاج إلى 6 أسابيع.

وأوضح المدرب العام لنادي المقاولون العرب رأيه في استئناف الموسم الحالي، حيث أعرب عن تمنياته بعودة المسابقة مجددًا، مشيرًا أن فريقه بذل مجهودًا كبيرًا هذا الموسم.

وأتم عبدالغني حديثه " في حالة إصابة أي لاعب بفيروس كورونا فمن الضروري إلغاء المسابقة، فصحة اللاعبين أهم من المسابقة".