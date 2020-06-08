علق محسن متولي نجم فريق الرجاء البيضاوي المغربي، علي المواجهة المرتقبة بين الرجاء والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال افريقيا. وقال متولي : " الرجاء قادر علي تخطي الزمالك بسهولة، نستطيع الفوز عليهم وبفارق كبير من الأهداف للتأهل الي نهائي دوري أبطال إفريقيا. علي تخطي الزمالك بسهولة، نستطيع الفوز عليهم وبفارق كبير من الأهداف للتأهل الي نهائي دوري أبطال إفريقيا. وأضاف متولي في تصريحاته: " سنقاتل من أجل حصد لقب الشامبيونز ليج الإفريقي لإسعاد جماهير الرجاء". وأكمل نجم الرجاء :" انا سعيد بتأهل فريقي الرجاء والوداد من المغرب دليل واضح علي تقدم كرة القدم المغربية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجم الرجاء المغربي: قادرون علي الإطاحة بالزمالك خارج دوري الأبطال بسهولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.