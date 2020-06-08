مانشستر يونايتد هو النادي الذي رفض برشلونة عرضه “الخرافي” لأنسو فاتي

رفض برشلونة عرضًا بقيمة 100 مليون يورو من مانشستر يونايتد لضم المراهق الصاعد “أنسو فاتي” في الأسابيع الأخيرة، خلال الميركاتو الصيفي.

وزعمت تقارير من صحيفة “سبورت” خلال عطلة نهاية الأسبوع أن رئيس النادي الكتلوني “جوزيب بارتوميو” رفض عرضًا ماليًا كبيرًا من نادٍ لم يذكر اسمه، من أجل ضم فاتي.

وقد ذكر نفس المنفذ الآن أن فريق “أولي جونار سولشاير” هو الذي سجل اهتمامًا بالمهاجم البالغ من العمر 17 عامًا، وأرسل عرضاً “خرافيًا” بقيمة 100 مليون يورو للحصول على صاحب الـ17 عامًا.

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لا يزال موقف برشلونة من نجمهم المراهق غير واضح، مع ثقة العملاق الإسباني في الاتفاق على عقد جديد طويل الأمد معه قبل بداية موسم 2020-21.

وينتهي عقده الحالي في عام 2022 ، مع خيار تمديد حتى عام 2024 ، جنبًا إلى جنب مع زيادة الراتب بنسبة تقترب من الضعف، وفي مفاوضات العقد الجديد، سيحصل فاتي على راتب يقترب به من نجوم الصف الأول في الكامب نو.

ويشاع أن عقد فاتي يتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 170 مليون يورو، بعد ارتقائه إلى فريق برشلونة الأول هذا الموسم، ولكن لا توجد نية لدى الشياطين الحمر لدفع تلك القيمة في الوقت الحالي من أجل اللاعب ذو الأصل الغيني.

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