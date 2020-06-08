خاص لـ”الخليج 365”.. حقيقة اهتمام اتحاد جدة بضم نجم الأهلي

كشفت مصادر مُقربة من اتحاد جدة حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية حول دخول رئيس النادي، أنمار الحائلي، في مفاوضات مع لاعب أهلي جدة، عبد الفتاح عسيري؛ من أجل استقطابه مع بداية الموسم الجديد.

وينتهي عقد عسيري مع الراقي في شهر يونيو 2021، ويدخل اللاعب الفترة الحرة من عقده يناير المقبل، وسيكون له الحق في التفاوض والتوقيع لأي فريق دون الرجوع لإدارة ناديه.

وأوضحت مصادر موقع الخليج 365 أن إدارة اتحاد جدة لم تتفاوض مع اللاعب، وأن ما يتردد مجرد شائعات الهدف منها الضغط على الإدارة الأهلاوية للموافقة على شروط عسيري من أجل تجديد عقده مع ناديه.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت أيضًا تداول تقارير صحفية تفيد بأن قطبي الرياض، الهلال والنصر، مهتمان بالحصول على خدمات عبدالفتاح عسيري خلال الميركاتو الصيفي 2020.

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من هو عبدالفتاح عسيري؟

عبدالفتاح عسيري، ابن مدينة جازان، هو من مواليد 26 فبراير 1994، كانت بدايته مع نادي حطين، ثم لعب مع نجران، وخلال مرحلة الناشئين انتقل إلى نادي الاتحاد عام 2012، واستمر معه لمدة 4 سنوات، قبل أن ينتقل إلى الغريم التقليدي النادي الأهلي في أغسطس 2016، بعقد لمدة 5 سنوات.

ويمتاز اللاعب القصير “1.66 سم” بالمراوغة والسرعة والتصويب البعيد، ويستطيع اللعب في مركز الجناح الأيسر، والجناح الأيمن، والوسط المهاجم.

ولعب عسيري مع النمور في 60 مباراة، وسجل بقميص الاتحاد 14 هدف وصنع 7 أهداف، فيما شارك مع الراقي خلال 106 مباراة، وأحرز مع الأهلي 21 هدفًا وصنع 34 هدفًا.

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