واصل تشرين تربعه على صدارة جدول ترتيب الدوري السوري الممتاز بفضل الفوز الصعب الذي حققه أمام ضيفه الساحل بهدف دون رد من ركلة جزاء سجلها اللاعب باسل مصطفى، ليرفع رصيد نقاطه لـ 43 بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه “الوثبة”.

وانتهت مساء اليوم الاثنين 8-6-2020 جميع مباريات الجولة الـ 19 من الدوري السوري الممتاز، وشهدت مباراة القمة بين الاتحاد وحطين على ملعب الأول في مدينة حلب، سقوط حطين بهدفين لهدف رغم المجهود الكبير الذي بذله من أجل التعادل خلال الدقائق العشر الأخيرة من اللقاء.

وتسببت خسارة حطين في تحطيم أحلامه في مواصلة ملاحقة تشرين على الصدارة، فقد أدت لتقهقره إلى المركز الرابع بعد أن فاز الجيش على الجزيرة بهدفين دون رد.

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وتعثر نجم الجولة الماضية “الوثبة” بشكل مفاجيء أمام نادي الوحدة، عندما انتهى اللقاء الذي استضافه على ملعبه بهدف دون رد لصالح الوحدة أحرزه اللاعب “محمد الشريف” من ركلة جزاء.

ولم يكن تشرين المُستفيد الوحيد من خسارتي الوثبة وحطين، فقد نجح نادي الجيش في استغلال الموقف عندما هزم ضيفه “الجزيرة” بهدفين دون رد سجلهما “فارس أرناؤوط وورد سلامة”، ليصعد البطل القياسي للدوري إلى المركز الثالث برصيد 37 نقطة ويتراجع حطين للمركز الرابع.

أما صراع البقاء، فقد شهد تغييرًا طفيفًا حين خطف صاحب المركز الـ 13 “جبلة” نقطة ثمينة أمام النواعير، ليرفع رصيده لـ 10 نقاط، مستغلاً خسارة صاحب المركز الـ 12 “الساحل” أمام تشرين.

والتالي جدول ترتيب الدوري السوري بعد الجولة 19

تشرين: 43 نقطة الوثبة: 39 نقطة الجيش: 37 نقطة حطين: 36 نقطة الاتحاد: 34 نقطة الوحدة: 30 نقطة الكرامة: 28 نقطة الشرطة: 25 نقطة الطليعة: 24 نقطة النواعير: 18 نقطة الفتوة: 15 نقطة الساحل: 12 نقطة جبلة: 10 نقاط الجزيرة: 7 نقاط

تقارير مباريات الجولة 19 من الدوري السوري