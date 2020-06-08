وكيل إدواردو يفجر مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير الهلال!

كشف مارسيلو بينهيرو، وكيل أعمال محترف نادي الهلال، كارلوس إدواردو، عن مفاجأة غير متوقعة تتعلق بالمفاوضات بين إدارة الزعيم واللاعب البرازيلي فيما يخص تجديد عقده مع النادي، والذي ينتهي في آخر شهر يونيو الجاري.

وأكد وكيل إدواردو، في تصريحات خاصة لحساب “أخبار الهلال” على موقع “تويتر”، أن موكله لم يتلقَ أي اتصال من إدارة الزعيم خلال الفترة الماضية، لبحث تجديد عقده مع النادي، وهو عكس ما أُثير عن مغالاة اللاعب في مطالبه المادية، مما جعل النادي العاصمي يقرر عدم تجديد العقد، والاكتفاء بالسنوات الماضية التي دافع فيها إدواردو عن القميص الأزرق.

الجماهير تشكر إدواردو

كانت جماهير الهلال قد شكرت اللاعب في الساعات الماضية، من خلال وسم “شكرًا إدواردو”، مع اقتراب اللاعب البرازيلي من أيامه الأخيرة بقميص الزعيم، وانتهاء عقده مع نهاية شهر يونيو الجاري.

ويُعتبر “السوبر” إدواردو واحدًا من أبرز اللاعبين المحترفين في تاريخ نادي الهلال، وقد انضم إلى الفريق الأزرق في يوليو 2015 قادماً من بورتو البرتغالي، وتألق بقميص الهلال خلال الخمس سنوات الماضية، وحقق العديد من الإنجازات، وشارك في 152 مباراة، وأحرز 80 هدفًا، وصنع 20 هدفًا.

وحقق لاعب الوسط البرازيلي كافة الألقاب الممكنة بالقميص الأزرق، حيث تُوج بـ7 بطولات، وهي الدوري السعودي “مرتين”، والسوبر السعودي “مرتين”، وكأس الملك، وكأس ولي العهد، بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال آسيا في العام الماضي على حساب أوراوا الياباني، ومن ثم المشاركة في كأس العالم للأندية بقطر وتحقيق المركز الرابع.

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عروض كثيرة

وخلال الفترة الماضية، تلقى صاحب الـ30 عامًا العديد من العروض، من أندية في البرازيل، وتركيا، والإمارات، لكن إدواردو فضل الانتظار حتى آخر يوم في عقده مع الهلال، قبل الاستقرار على وجهته المقبلة.

وكشف مصادر هلالية أن مدرب الفريق رازفان لوشيسكو أبدى رغبته للإدارة بضم محترف أجنبي في مركز الوسط، ليكون بدلا عن إدواردو، وذلك بعد الوصول إلى طريق مسدود بخصوص تجديد عقده.

من هو كارلوس إدواردو؟

وبدأ كارلوس إدواردو مسيرته المهنية في فريق ديسبورتيفو بالبرازيل عام 2004، وتمت إعارته بعد 5 سنوات إلى إيتوانو، ثم فلوميننسي، وجريميو، وخاض تجربة احترافية في البرتغال مع إشتوريل برايا موسم 2011 ـ 2012، وشارك في 80 مباراة، وسجل 7 أهداف وصنع 3 أهداف.

وانتقل صاحب الـ30 عامًا إلى بورتو البرتغالي موسم 2013 ـ 2014، ولعب مع النادي البرتغالي 30 مباراة وسجل 5 وصنع مثلهم، ثم خرج على سبيل الإعارة إلى نيس الفرنسي موسم 2014 ـ 2015، وشارك في 30 مباراة محرزا 10 أهداف وصانعا 5 أهداف، قبل أن ينتقل إلى الهلال بشكل نهائي يوليو 2015.

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