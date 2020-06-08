الحمد ساخرًا من رئيس النصر: يتباكى من أجل تقليد الهلال!

رفض الكاتب الرياضي، عبد الكريم الحمد، تصريحات رئيس نادي النصر، صفوان السويكت، والتي أبدى فيها امتعاضه من كراسة الشروط المتعلقة بتأجير ملعب جامعة الملك سعود، وأكد الحمد أن تقليد نادي الهلال ربما يكون طبيعيا، لكن الغريب أن يكون هناك تباكي من أجل التقليد.

وقال الناقد الحصري في قناة 24 الرياضية السعودية من خلال تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”أن تقلد الهلال ربما طبيعي لكن تتباكى لأجل التقليد .. مش طبيعي”، وحظت التغريدة بتفاعل كبير وصل إلى إلى 400 إعجاب وأكثر من 460 إعادة تغريد.

هذا وتنتهي اليوم المهلة المحددة لاستقبال العروض الاستثمارية والضمانات البنكية لملعب جامعة الملك سعود، وسط منافسة محتدمة بين قطبي العاصمة الرياض الهلال والنصر، قبل 24 ساعة من فتح المظاريف، وتحديد الجهة الفائزة بالعقد الجديد لملعب الجامعة.

وكان الهلال قد كسب العقد الأول للملعب الذي يتسع لـ25 ألف متفرج، ويريد كسب العقد الجديد بعد تجربته الناجحة في العام الماضي، فيما وصف رئيس النصر كراسة الشروط بأنها “معيبة قانوناً، وملفقة بين النظام القديم والنظام الحديث للمنافسات والمشتريات الحكومية، مما يخالف التشريع، ويخلق ضبابية وعدم وضوح أمام المنافسين”.

وقال السويكت في تصريحاته “عارضت الكراسة أصولاً متعارفاً عليها، ومواد نظامية معتبرة، وما تصريح أحد مسؤولي الجامعة بأنها غير ملزمة بقبول العرض المالي الأعلى إلا برهان على ذلك. سنحتفظ بحقنا أمام محاكم القضاء الإداري عند حدوث النزاع لمخالفتها لبعض أركان المنافسة العامة”.

Advertisements

وكشفت مصادر موثوقة أن مدة العقد المحددة من قبل الجامعة للراغبين بالاستثمار يجب أن تكون ثلاث أو خمس أو سبع أو عشر سنوات، تبدأ من تاريخ توقيع محضر تسلم الموقع، ويتم تقديم العروض الاستثمارية عن طريق منصة «اعتماد»، مع تقديم أصل الضمان البنكي لإدارة المشتريات في الجامعة، ولن يتم بعدها قبول أي عرض أو ملاحق إضافية أو خطابات ضمان بعد الموعد المحدد لقبول العروض.

وانتهى الزعيم السعودي من مرحلة تأجير ملاعب مبارياته في الدوري والمسابقات القارية، وانفرد بلقب أول فريق سعودي يمتلك ملعبًا خاصًا به بدلاً من اللعب على ملعب المدينة.

كما لا يوجد فريق كرة قدم سعودي لديه عقود رعاية كثيرة مثل التي تمتلكها إدارة الهلال، الأمر الذي در على النادي أرباح مالية ضخمة ساعدته على تحقيق الاكتفاء الذاتي وإبرام صفقات رنانة لينجح في تحقيق اللقب الذي طال انتظاره “دوري أبطال آسيا” نهاية عام 2019، عكس كل الفرق السعودية الكبيرة التي لا تزال تعتمد على أفراد للانفاق على الصفقات.

إلى ذلك، يتصدر الهلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، ويتبقى على نهاية الموسم 8 جولات.

وحقق النصر الفوز على الهلال في مباراة الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين بهدفين لهدف، وكان من المنتظر إقامة ديربي الرياض بينهما يوم 20 مارس الماضي ضمن الجولة 23، غير أن كل شيء تأجل بسبب جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”.

..