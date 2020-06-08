جميع نتائج مباريات الجولة الـ19 من الدوري السوري

انتهت مساء اليوم الاثنين 8-6-2020 جميع مباريات الجولة الـ 19 من الدوري السوري الممتاز، وكان أبرز لقاء بين الاتحاد وحطين على ملعب الأول في مدينة حلب، وشهدت فوز أصحاب الضيافة بهدفين لهدف.

وتسببت خسارة حطين في تحطيم أحلامه في مواصلة ملاحقة تشرين على الصدارة، خاصةً أن تشرين استغل هذه الجولة على أكمل وجه لاستعادة توازنه بعد الخسارة من الوثبة الأسبوع الماضي، بتحقيقه لفوز صعب على ضيفه الساحل.

وسجل هدف تشرين اللاعب “باسل مصطفى” من ركلة جزاء أحتسبت لفريقه في الدقيقة 19 من الشوط الأول، ليرفع تشرين رصيد نقاطه لـ 43 نقطة في المركز الأول بفارق 4 نقاط عن الوثبة الثاني.

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وتعثر نجم الجولة الماضية “الوثبة” بشكل مفاجيء أمام نادي الوحدة، عندما انتهى اللقاء الذي استضافه على ملعبه بهدف دون رد لصالح الوحدة أحرزه اللاعب “محمد الشريف” من ركلة جزاء.

ولم يكن تشرين المُستفيد الوحيد من خسارتي الوثبة وحطين، فقد نجح نادي الجيش في استغلال الموقف عندما هزم ضيفه “الجزيرة” بهدفين دون رد سجلهما “فارس أرناؤوط وورد سلامة”، ليصعد البطل القياسي للدوري إلى المركز الثالث برصيد 37 نقطة ويتراجع حطين للمركز الرابع.

أما صراع البقاء، فقد شهد تغييرًا طفيفًا حين خطف صاحب المركز الـ 13 “جبلة” نقطة ثمينة أمام النواعير، ليرفع رصيده لـ 10 نقاط، مستغلاً خسارة صاحب المركز الـ 12 “الساحل” أمام تشرين.

والتالي جميع نتائج مباريات الجولة الـ 19 من الدوري السوري

تشرين (1-0) الساحل ، سجل الهدف باسل مصطفى

الساحل ، سجل الهدف باسل مصطفى الوثبة (0-1) الوحدة ، سجل الهدف محمد الشريف

الوحدة ، سجل الهدف محمد الشريف الشرطة (1-0) الكرامة ، سجل الهدف محمد غلاب

الكرامة ، سجل الهدف محمد غلاب الاتحاد (2-1) حطين ، سجل للاتحاد أنس بوطة وأحمد الأحمد، وسجل لحطين مارديك مارديكيان.

حطين ، سجل للاتحاد أنس بوطة وأحمد الأحمد، وسجل لحطين مارديك مارديكيان. الطليعة (3-2) الفتوة ، سجل للطليعة محمد زينو وسامر سمان وخالد دينار، وسجل ثنائية الفتوة وسيم بوارشي.

الفتوة ، سجل للطليعة محمد زينو وسامر سمان وخالد دينار، وسجل ثنائية الفتوة وسيم بوارشي. الجيش (2-0) الجزيرة ، سجل ثنائية الجيش فارس أرناؤوط وورد سلامة.

الجزيرة ، سجل ثنائية الجيش فارس أرناؤوط وورد سلامة. جبلة (1-1) النواعير ، سجل لجبلة بهاء قاروط وسجل للنواعير زاهر خليل.

: كيف كان جدول ترتيب الدوري السوري الممتاز بعد الجولة 18؟

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