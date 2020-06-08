بعد انسحاب توتنهام.. ليفربول الأقرب للتعاقد مع نجم روما

أشارت تقارير صحفية إنجليزية، إلى انسحاب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي من صفقة نجم فريق روما الإيطالي، نيكولو زانيولو بسبب سعر اللاعب المرتفع.

ووفقاً للمعلومات الواردة من صحيفة ديلي ستار البريطانية، فإن نادي العاصمة الإيطالية يريد 62 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا.

وأضافت الصحيفة الى أن توتنهام غض النظر عن التعاقد مع النجم الصاعد، في ظل عدم قدرة النادي على دفع هذا المبلغ، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وسبق أن نوى السبيرز في الحصول على خدمات زانيولو من صفوف روما، في الميركاتو الصيفي المُقبل.

Advertisements

وبالرغم من أن زانيولو كان يُعد هدفًا لتوتنهام منذ مدة طويلة، إلا أن إدارة النادي اللندني ترفض بشكل قاطع المطالب المالية للنادي الإيطالي.

ويعد هذا الأمر دفعة قوية بالنسبة لفريق ليفربول، حيث سبق وأن ذكرت تقارير صحفية تفيد بتواجد زانيولو على رادار الريدز.

يذكر أن اللاعب الشاب قد خاض 60 مباراة بقميص الذئاب في جميع المسابقات، سجل خلالها 12 هدفاً وصنع 5 آخرين، بينما لعب مع المنتخب الإيطالي 5 مباريات وسجل هدفين.

..