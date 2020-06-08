آرتيتا يتلقى خبرًا سارًا قبل عودة الدوري الإنجليزي

تلقى المدير الفني لفريق آرسنال “ميكيل آرتيتا” خبرًا سارًا بعودة لاعبي الفريق إلى التدريبات مجددًا بدون اي غيابات، بعد لعب مباراة ودية أمام تشارلتون أثلتيك، اكتسح فيها خصمه بنصف دستة أهداف نظيفة.

ويؤدي المدفعجية تدريباتهم بصفوف مكتملة، استعداداً للاستئناف المرتقب للدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تنتظر الفريق مباراة قوية في اليوم الأول من عودة المنافسات، بحلوله ضيفًا ثقيلًا على مانشستر سيتي في ملعب “طيران الإتحاد”.

وتأجلت مباراة مانشستر سيتي وآرسنال مرتين، في المرة الأولى بسبب خوض السكاي بلوز لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية (كاراباو)، والثانية كانت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويحتاج ابناء “ميكيل آرتيتا” إلى النقاط الثلاث من هذه المواجهة من أجل الحفاظ على آماله في المشاركة بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بينما يسعى السيتي للحفاظ على حظوظه الضئيلة في منافسة ليفربول على اللقب.

ويملك آرسنال 40 نقطة في المركز التاسع مبتعدًا بفارق 8 نقاط عن الرابع تشيلسي (لعب الجانرز مباراة أقل)، فيما يملك السيتيزنز 57 نقطة بفارق 25 نقطة عن المتصدر ليفربول (لعب السيتي مباراة أقل أيضاً).

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