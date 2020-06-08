محمد صلاح يتعرض لإصابة تهدد مشاركته في عودة الدوري الإنجليزي

ذكرت جريدة ليفربول إيكو الإنجليزية، أن نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح قد تعرض لكدمة أثناء تدريبات الفريق.
وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن الإصابة التي لحقت بصلاح أبعدته عن المباراة الودية الداخلية التي أقيمت بين فريقين من الريدز.
ووفقًا للصحيفة، من المحتمل أن تكون الكدمة التي أصيب بها النجم المصري بسيطة، وغيابه كان بغرض الوقاية من تفاقمها.
ولم يكن صلاح اللاعب الوحيد الذي غاب عن تلك المباراة الودية، فقد غاب أيضا الظهير الأيسر الأسكتلندي أندي روبرتسون، والحارس الإسباني أدريان.
ويتبقى اثنا عشر يومًا على أول مباراة لـ”ليفربول” في البريميرليج، العائد بعد توقف ثلاثة أشهر.
سيواجه ليفربول نظيره إيفرتون في ديربي الميرسيسايد يوم 21 يونيو الجاري ضمن الجولة 29 من المسابقة.
ويتصدر الريدز جدول ترتيب المسابقة بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، ويتبقى لهم 9 مباريات، ويحتاج ليفربول إلى 6 نقاط فقط ليتوج رسميا باللقب الذي يفتقده منذ عام 1990.
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