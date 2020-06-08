صراع مانشستر سيتي وتشيلسي يتجدد على ظهير ليستر سيتي

يستعد مانشستر سيتي لمحاربة تشيلسي من أجل التعاقد مع الظهير الأيسر لفريق ليستر سيتي، “بينجامين تشيلويل” في الميركاتو الصيفي المُقبل.

جذب بن تشيلويل أنظار تشيلسي ومانشستر سيتي، اللذين يتصارعا للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي المُقبل. وذلك نظرًا لما قدمه هذا الموسم رفقة ليستر سيتي.

ووفقًا لصحيفة التليجراف البريطانية، فإنه من المرجح أن يلقي المدير الفني لمانشستر سيتي، بيب جوارديولا نظرة أخرى على تشيلويل، إذا قرر أنه في حاجة لتدعيم مركز الظهير الأيسر خلال الميركاتو الصيفي.

يعاني السيتي من بعض العجز في هذا المركز، بسبب كثرة إصابات الفرنسي بينجامين ميندي منذ وصوله إلى ملعب الاتحاد في الميركاتو الصيفي لعام 2017، حيث يتم الدفع بالأوكراني أوليكساندر زينشينكو في هذا المركز خلال الكثير من المباريات.

Advertisements

ويعد اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا مرشحا مثاليا لشغل الرواق الأيسر في تشكيلة السكاي بلوز، خاصة بعدما استحوذ على هذا المركز في ليستر سيتي متفوقا على النمساوي المخضرم كريستيان فوكس، المتوج مع الثعالب بلقب البريميرليج موسم 2015/16.

ويريد المدرب الإنجليزي، فرانك لامبارد هو الآخر تدعيم الجبهة اليسرى بصفقة قوية في الميركاتو الصيفي، خاصة وأن الإسباني ماركوس ألونسو والإيطالي ذو الأصول البرازيلية إيميرسون يكافحان من أجل المشاركة بصفة دورية رفقة البلوز خلال هذا الموسم.

لكن أشارت الصحيفة البريطانية إلى أن طلبات ليستر سيتي قد تعقد رحيل اللاعب في الميركاتو الصيفي المقبل، حيث مالت إلى عدم حاجة النادي لبيع الظهير الأيسر للفريق، نظرا للتطلعات للعب في دوري أبطال أوروبا النسخة المقبلة.

وفي حال بيع ليستر سيتي لتشيلويل فإنها لن تتخلى عن 85 مليون جنيه إسترليني لترك في اللاعب، مثلما حدث من قبل مع مدافع الفريق هاري ماجواير، الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي العام الماضي 2019.

..