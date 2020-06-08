تعرف على القناة الناقلة لمباريات الدوري السوري الذي استؤنف نشاطه كأول دوري عربي يستأنف النشاط الرياضي بعد جائحة فيروس كورونا التي عطلت كافة دوريات الوطن العربي منذ منتصف مارس حتى الآن.

ولا يبث الدوري السوري على قناة رياضية متخصصة، وكل أسبوع تذاع مباراة وحيدة عن كل جولة، الأمر الذي يفسد على الاتحاد السوري لكرة القدم فرصة تحقيق أكبر استفادة ممكنة على مستوى المشاهدات العربية بعد بما في ذلك الدوريات الغنية مثل الإماراتي والقطري والسعودي والمصري.

ما هي القناة الناقلة لمباريات الدوري السوري على نايل سات؟

وتبث مباريات الدوري السوري على قناة “سوريا دراما“، وهي قناة فضائية سورية حكومية تتبع التلفزيون العربي السوري، بدأ بث القناة التجريبي في سوريا في يناير 2019، وهدفها كان دعم الدراما السورية بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها في العالم العربي وتسليط الضوء على قضايا المجتمع السوري بشكل خاص والعربي بشكل عام من قضايا اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية وحياتية للمواطن السوري والعربي.

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ومن الأعمال التي تُنتجها القناة هي أعمال السينما السورية والمسلسلات التلفزيونية السورية بالإضافة إلى برامج وسهرات تلفزيونية، وتتعاون القناة مع القطاع الخاص من حيث الإنتاج والتسويق.

وتعمل القناة على قمر النيل سات المصري على التردد التالي 11177 افقي ، بمعدل ترميز 27500.

وتخصص القناة قسمًا لعروض مباريات كرة القدم، وعروض أخرى رياضية وبث مباشر لأحداث إخبارية سياسية، مما يجعلها قناة هادفة من خلال مواكبتها كافة احداث الشارع السوري.

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