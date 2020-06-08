تشرين يستغل الهدايا ويصحح أوضاعه في صدارة الدوري السوري

استغل نادي تشرين الهدايا التي تلقاها من فريقي الاتحاد والوحدة في الجولة الـ 19 من الدوري السوري، عصر اليوم الاثنين، لتصحيح أوضاعه في صدارة جدول المسابقة.

وانتصر تشرين على ضيفه الساحل بهدف دون رد سجله “باسل مصطفى” عند الدقيقة 20 من علامة الجزاء، ليضمد الفريق جرح الخسارة المؤلمة التي مُني بها في الأسبوع الماضي أمام منافسه الأول على اللقب “الوثبة”.

وبهذا الفوز ابتعد تشرين فى صدارة ترتيب جدول الدوري الى 43 نقطة، موسعاً الفارق بينه وبين الوثبة ثان الترتيب الى 4 نقاط، بينما تجمد رصيد فريق الساحل عند 12 نقطة فى المركز الثاني عشر.

يذكر ان لقاء الفريقين فى الدور الأول بالجولة الـ6 قد شهد فوز تشرين الساحلي بنتيجة 3-1 فى المباراة التي اقيمت على ملعب فريق الساحل يوم 23-11-2019.

ولا يبث الدوري السوري على قناة رياضية متخصصة، وكل أسبوع تذاع مباراة وحيدة عن كل جولة، الأمر الذي يفسد على الاتحاد السوري لكرة القدم فرصة تحقيق أكبر استفادة ممكنة على مستوى المشاهدات العربية بعد استئناف النشاط الرياضي كأول بلد عربي يستأنف نشاطه بعد جائحة فيروس كورونا التي عطلت كافة دوريات الوطن العربي منذ منتصف مارس حتى الآن بما في ذلك الدوريات الغنية مثل الإماراتي والقطري والسعودي والمصري.

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