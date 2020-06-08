الوحدة يخدم تشرين بإبعاد الوثبة عن صدارة الدوري السوري

سقط الوثبة أمام مضيفه الوحدة بهدف دون مقابل، فى المباراة التي جمعتهم عصر اليوم الاثنين 8-6-2020 على ملعب “7 نيسان حلب” ضمن منافسات الجولة الـ19 من مسابقة الدوري السوري، وأضاع بذلك فرصة اللحاق بالمتصدر تشرين.

بهذا الفوز حافظ الوحدة على المركز السادس فى جدول الترتيب برصيد 33 نقطة، فى المقابل تجمد رصيد الوثبة عند 39 نقطة فى المركز الثاني وأبتعد عن فريق تشرين المتصدر بفارق 4 نقاط والذي حقق الفوز اليوم أمام الساحل لصالح نفس الجولة.

وكان شوط المباراة الأول قد انتهي بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفى الشوط الثاني استطاع الوحدة ان يسجل هدف الفوز فى الدقيقة 63 عن طريق اللاعب محمد الشريف.

وشهدت الجولة الماضية من الدوري السوري فوز الوحدة أمام الشرطة بهدف دون مقابل، بينما حقق الوثبة فوزاً مستحقاً وهاماً أمام المتصدر تشرين بنتيجة هدفين نظيفين.

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يذكر ان لقاء الفريقين يوم 24-11-2019 فى الدور الاول من الموسم الحالي بالجولة الـ6 قد شهد فوز الوثبة بهدفين مقابل هدف للوحدة.

ولا يبث الدوري السوري على قناة رياضية متخصصة، وكل أسبوع تذاع مباراة وحيدة عن كل جولة، الأمر الذي يفسد على الاتحاد السوري لكرة القدم فرصة تحقيق أكبر استفادة ممكنة على مستوى المشاهدات العربية بعد استئناف النشاط الرياضي كأول بلد عربي يستأنف نشاطه بعد جائحة فيروس كورونا التي عطلت كافة دوريات الوطن العربي منذ منتصف مارس حتى الآن بما في ذلك الدوريات الغنية مثل الإماراتي والقطري والسعودي والمصري.

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