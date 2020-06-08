بث مباشر | مشاهدة مباراة حطين والاتحاد في الدوري السوري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة حطين والاتحاد في الدوري السوري، اليوم الاثنين 8-6-2020، ضمن مباريات الجولة الـ 19.

يستضيف فريق الاتحاد نظيره حطين في تمام الساعة 17:00 بتوقيت سوريا والسعودية، 14:00 بتوقيت جرينيتش، 16:00 بتوقيت مصر.

تنقل قمة الدوري السوري بين “الاتحاد وحطين” على قناة “سوريا دراما” وترددها على قمر النايل سات 111772 أفقي، بمعدل ترميز 27500.

ويحتل حطين المركز الثالث برصيد 36 نقطة بفارق أربع نقاط فقط عن تشرين المتصدر، وسجل 28 هدف، واهتزت شباكه في 13 مناسبة كثاني أقوى دفاع في المسابقة.

بينما يقبع الاتحاد المركز الخامس برصيد 32 نقطة، جمعها من 18 مباراة حيث حقق الفوز في 9 مباريات، وتعادل في 5، وخسر 4، واذا حقق الفوز اليوم سيضعه في خانة الأندية المتنافسة على اللقب حتى نهاية الموسم.

اخر 10 مباريات خاضها الفريقان في بطولة الدوري السوري، انتصر “حطين” في 6 مباريات وتعادل في 3، وخسر مباراة واحدة من “الجيش”، بينما حقق الاتحاد الفوز في 4 مباريات، وتعادل في 3، وخسر مثلها.

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ويرجع آخر لقاء بين الاتحاد وحطين إلى يوم 23 نوفمبر 2019 ضمن الجولة السادسة من الدوري السوري، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله على ملعب “الباسل”.

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الاتحاد 2-1 حطين

ملعب السابع من أبريل (الإسماعيلية – حلب – سوريا)

الدوري السوري (الجولة 19)

انتهت

بث مباشر مباراة الاتحاد وحطين في الدوري السوري “لحظة بلحظة”

أهلاً بكم في هذا البث المباشر المكتوب لحظة بلحظة لمباراة الاتحاد وحطين في الدوري السوري

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1″ صافرة بداية المباراة

15″ سيطرة ميدانية من فريق الاتحاد صاحب الأرض ..

20″ يوجد جمهور فوق أسطح البيوت السكنية المحيطة بالملعب. في مشهد متكرر لما حدث في الجولة الـ 17 والذي تحدثت عنه جميع الوكالات العالمية.

25″ جووووووووووووووول…أنس بوطة يُسجل الهدف الأول للاتحاد . 1-0.

45″ انتهاء الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدف دون رد، مستحق.

استراحة ونعود لكم في الشوط الثاني.

45″ صافرة بداية الشوط الثاني من المباراة

48″ سيطرة ميدانية ملحوظة من حطين في بداية الشوط..

50″ ركلة جزاء لصالح حطين..

52″ جووووووووووول…هدف التعادل 1/1 ، سجله اللاعب مارديك ماردكيان من ركلة جزاء.

52″ وضعها بقدمه اليمنى رااااائعة على أقصى يمين الحارس الذي قفز في الاتجاه الآخر

53″ مارديك ماردكيان يلعب هذه المباراة باصابة طفيفة تعرض لها في المباراة الماضية.

60″ جوووووووووووووول…هدف التقدم من جديد للاتحاد بمتابعة رائعة من “أحمد الأحمد” لكرة عرضية سقطت من يد حارس مرمى حطين.

60″ هفوة لا تغتفر من الحارس!!

62″ بطاقة صفراء للاعب الاتحاد “أنس بوطة”.

80″ حطين يستعيد السيطرة ويتحكم في إيقاع اللعب بشكل كبير

88″ ضغط غير عادي من حطين في الدقائق الأخيرة ويبدو أنه عازم على التسجيل

89″ أوووووووه..حارس مرمى الاتحاد “فادي” ينقذ هدفًا محققًا بإبعاد تسديدة من ركلة حرة مباشرة من 25 ياردة.

94″ أووووووووووه…رأسية في العارضة من لاعب حطين حمود الحمود..

95″ الحكم يطلق صافرة النهاية بفوز الاتحاد 2-1 بصعوبة شديدة خلال الدقائق الأخيرة.

الاتحاد يواصل الزحف نحو المقدمة.

انتهاء البث..وإلى اللقاء

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