هفوة فادحة تقود الاتحاد لهزيمة حطين في الدوري السوري

هزم الاتحاد نظيره حطين بنتيجة هدفين مقابل هدف، وذلك فى قمة الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري السوري والتي أقيمت عصر اليوم الاثنين 8-6-2020.

وبهذا الفوز رفع الاتحاد رصيد الى النقطة 35 فى المركز الخامس، ليقلص الفارق الى نقطة واحدة فقط بينه وبين رابع الترتيب حطين، وبفارق نقطتين بين محتل المركز الثالث الجيش.

انتهي الشوط الاول من المباراة بتقدم فريق الاتحاد بهدف دون رد، سجل الهدف فى الدقيقة 26 عن طريق اللاعب “بوطة”.

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ومع انطلاق الشوط الثاني تحديدا فى الدقيقة 52 تدارك حطين هدف التعادل من ركلة جزاء سددها بنجاح اللاعب المتميز “مارديك ماردكيان”.

وفى الدقيقة 68 سجل الاتحاد الهدف الثاني بعد وقوع حارس مرمي حطين فى هفوة غريبة جداً والذي تسببت في هدف فوز الاتحاد الذي أحرزه أحمد الأحمد بمتابعة مميزة بعد ارتطام الكرة في العارضة.

وبعد ذلك كثف فريق حطين ضغطه خلال آخر 10 دقائق بقوة وشراسة لتسجيل هدف التعديل لكنه اصطدم بتألق “فادي” حارس مرمى الاتحاد، لينتهي اللقاء بفوز الوحدة بهدف نظيف.