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هفوة فادحة تقود الاتحاد لهزيمة حطين في الدوري السوري

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سامي مصطفى 0 تبليغ

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هزم الاتحاد نظيره حطين بنتيجة هدفين مقابل هدف، وذلك فى قمة الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري السوري والتي أقيمت عصر اليوم الاثنين 8-6-2020.

وبهذا الفوز رفع الاتحاد رصيد الى النقطة 35 فى المركز الخامس، ليقلص الفارق الى نقطة واحدة فقط بينه وبين رابع الترتيب حطين، وبفارق نقطتين بين محتل المركز الثالث الجيش.

انتهي الشوط الاول من المباراة بتقدم فريق الاتحاد بهدف دون رد، سجل الهدف فى الدقيقة 26  عن طريق اللاعب “بوطة”.

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ومع انطلاق الشوط الثاني تحديدا فى الدقيقة 52 تدارك حطين هدف التعادل من ركلة جزاء سددها بنجاح اللاعب المتميز  “مارديك ماردكيان”.

ضربة جزاء فريق حطين أمام الاتحاد فى الدوري السوري
نتيجة مباراة حطين والاتحاد فى الدوري السوري-ضربة جزاء فريق حطين أمام الاتحاد فى الدوري السوري

وفى الدقيقة 68 سجل الاتحاد الهدف الثاني بعد وقوع حارس مرمي حطين فى هفوة غريبة جداً والذي تسببت في هدف فوز الاتحاد الذي أحرزه أحمد الأحمد بمتابعة مميزة بعد ارتطام الكرة في العارضة.

نتيجة مباراة حطين والاتحاد فى الدوري السوري-مباراة الاتحاد وحيطن فى الدوري السوري

وبعد ذلك كثف فريق حطين ضغطه خلال آخر 10 دقائق بقوة وشراسة لتسجيل هدف التعديل لكنه اصطدم بتألق “فادي” حارس مرمى الاتحاد، لينتهي اللقاء بفوز الوحدة بهدف نظيف.

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