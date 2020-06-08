حسام عاشور يرفض عرضًا برتغاليًا ويفضل الدوري السعودي

رفض لاعب الأهلي حسام عاشور، عرض نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي، الذي يرغب في الحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي 2020.

وتلقى قائد الاهلي عرضا من نادي ناسيونال ماديرا للانتقال إلى صفوف عقب انتهاء عقده مع الاهلي بنهاية الموسم الحالي.

وقرر حسام عاشور التراجع عن فكرة اعتزال الكرة، والاستمرار في الملاعب، عقب الأزمة التي نشبت بينه وبين إدارة الأهلي، عقب هجومه عليه مؤخرا.

ويفضل حسام عاشور اللعب في إحدى دوريات الخليج وبالتحديد في الدوري السعودي، خاصة أن اللاعب يمتلك بعض العروض السعودية التي لم يكشف عن تفاصيلها بعد.

Advertisements

ويرفض قائد الأهلي التاريخي فكرة الانضمام إلى أحد الأندية المصرية، رغم تلقيه أكثر من عرض محلي، مؤكدا أنه لن يلعب في مصر بعد رحيله عن فريقه الحالي.

وقرر مسؤولو الاهلي توجيه الشكر إلى حسام عاشور، والغاء قرار اللجنة الفنية بالنادي بمنح اللاعب بعض الاستثناءات على خلفية توتر العلاقة بين الطرفين.

وشارك عاشور مع الأهلي في أكثر من 500 مباراة، وحصد معه العديد من الألقاب المحلية والأفريقية، وجاء الانفصال غير متوقع بعد مسيرة حافلة امتدت لأكثر من 15 عاما.

..