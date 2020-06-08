مرتضى منصور يرفض التعليق على اتهامات محمد عثمان

رفض رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور” التعليق على الهجوم الذي تعرض له مساء أمس على يد محامي الأهلي السابق “محمد عثمان”.

وأكد مرتضى منصور خلال مداخلة هاتفية لقناة الزمالك، أنه لن ينزل إلى المستوى الذي تحدث به محمد عثمان، ولن يجاريه في ما يفعل.

وشن محمد عثمان هجومًا ضاريًا على مرتضى منصور من خلال فيديو بثه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكشف محمد عثمان خلال تصريحاته عن مزاملته لرئيس الزمالك مرتضى منصور في السجن عام 1988 مشيرًا إلى أنه يعرف تفاصيل “مخجلة” سيكشف عنها تباعًا.

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وشدد مرتضى منصور على عدم صحة الواقعة التي ذكرها محمد عثمان عن تعرضه لحادث “تحرش” داخل السجن، متوعدا بالرد عليه عن طريق القضاء، ولن يرد عليه بنفس أسلوبه.

واشتعلت حرب التصريحات “مرتضى منصور” و”محمد عثمان”، بعد قرار إدارة الأهلي بمطالبة الأخير بمقاضاة نادي الزمالك على خلفية قيامه بوضع لافتات كتب عليها “الزمالك نادي القرن الحقيقي”.

ووجه رئيس الزمالك انتقادات حادة إلى محمد عثمان، الذي قرر الاعتذار عن عمله بالأهلي والتفرغ للرد على إساءات مرتضى منصور.

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