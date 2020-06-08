مانشستر سيتي يبدأ رحلة الهروب من عقوبات اليويفا

يبدأ مانشستر سيتي صراعه اليوم الإثنين، ضد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، حيث من المقرر أن تنظر المحكمة الدولية الرياضية “كاس” في الطعن المقدم من النادي الإنجليزي ضد عقوبة منعه من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة عامين.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة الرياضية اليوم، التماس مانشستر سيتي عبر جلسة بالفيديو، بسبب القيود المفروضة نتيجة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان يويفا قد أصدر قراره في فبراير الماضي، بحرمان مانشستر سيتي من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة عامين بجانب تغريمه ماليا بقيمة 25 مليون جنيه استرليني بسبب خرق قواعد اللعب المالي النظيف.

من جانبه استنكر السيتي تلك الادعاءات، وذكر في بيانه أنه “يشعر بخيبة أمل” من العقوبة المفروضة عليه، كما اعتزم تقديم شكوى إلى محكمة التحكيم الرياضية التي حددت موعدا لنظر القضية بين الثامن والعاشر من يونيو الجاري.

قد ينتظر النادي الإنجليزي لمدة شهرين لسماع حكم المحكمة الرياضية، ولكن يأمل اليويفا والسيتي في إصدار القرار قبل إجراء قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا للموسم المقبل لتفادي أي فوضى لا داعي لها.

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