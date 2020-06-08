مانشستر يونايتد يقترب من ضم نجم أتلتيكو مدريد

زعمت تقارير صحيفة بريطانية، أن مانشستر يونايتد يقترب جدا من التعاقد مع لاعب وسط أتلتيكو مدريد ومنتخب إسبانيا، ساؤول نيجويز في الميركاتو الصيفي المقبل.
وذكرت صحيفة الصن الإنجليزية، أن اليونايتد بات قريبا من الاتفاق مع أتلتيكو على شراء ساؤول نيجويز مقابل 71 مليون جنيه إسترليني.
ويوجد شرط جزائي في عقد ساؤول مع أتلتيكو مدريد يبلغ 130 مليون جنيه إسترليني إلا أن خسائر الأندية بسبب توقف الكرة جراء تفشي فيروس كورونا، سيجعل النادي الإسباني قد يوافق على بيعه بسعر أقل.
وأشارت الكثير من التقارير الصحفية في الفترة الماضية إلى اهتمام مانشستر يونايتد بضم ساؤول بطلب من المدير الفني للشياطين الحُمر، أولي جونار سولشاير.
وأثار اللاعب الإسباني الجدل قبل أيام، بعدما كشف أنه سيعلن ناد جديد بعد أيام قليلة.
لكن بعد ذلك اتضح انه أسس ناد يحمل اسم “كلوب كوستا سيتي” في مسقط رأسه.
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