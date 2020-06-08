بالفيديو| إيقاظ زميله لصلاة الفجر.. جماهير الهلال تستعيد مواقف لا تُنسى للسوبر إدواردو

انطلقت جماهير نادي الهلال في مظاهرة حب للاعب الوسط، كارلوس إدواردو، وذلك من خلال موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث دشنت خلال الساعات الماضية وسم بعنوان “شكرا إدواردو”، مع اقتراب اللاعب البرازيلي من أيامه الأخيرة بقميص الزعيم، وانتهاء عقده مع نهاية شهر يونيو الجاري.

ويُعتبر “السوبر” إدواردو واحدًا من أبرز اللاعبين المحترفين في تاريخ نادي الهلال، وقد انضم إلى الفريق الأزرق في يوليو 2015 قادماً من بورتو البرتغالي، وتألق بقميص الهلال خلال الخمس سنوات الماضية، وحقق العديد من الإنجازات، وشارك في 152 مباراة، وأحرز 80 هدفًا، وصنع 20 هدفًا.

التتويج بكل الألقاب

وحقق لاعب الوسط البرازيلي كافة الألقاب الممكنة بالقميص الأزرق، حيث تُوج بـ7 بطولات، وهي الدوري السعودي “مرتين”، والسوبر السعودي “مرتين”، وكأس الملك، وكأس ولي العهد، بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال آسيا في العام الماضي على حساب أوراوا الياباني، ومن ثم المشاركة في كأس العالم للأندية بقطر وتحقيق المركز الرابع.

وخلال الفترة الماضية، تلقى صاحب الـ30 عامًا العديد من العروض، من أندية في البرازيل، وتركيا، والإمارات، لكن إدواردو فضل الانتظار حتى آخر يوم في عقده مع الهلال، قبل الاستقرار على وجهته المقبلة.

وكشف مصادر هلالية أن مدرب الفريق رازفان لوشيسكو أبدى رغبته للإدارة بضم محترف أجنبي في مركز الوسط، ليكون بدلا عن إدواردو، وذلك بعد الوصول إلى طريق مسدود بخصوص تجديد عقده.

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مواقف وأهداف لا تُنسى

وشاركت الجماهير الهلالية شاركت بشكل مُكثف في وسم “شكرا إدواردو”، وأكدت أن اللاعب لن يتكرر بسهولة في الملاعب السعودية، وشددت على أنه سيبقى في ذاكرة عشاق الزعيم طويلا، بعد كل ما قدمه خلال السنوات الماضية، ومساهمته المؤثرة في دخول العديد من الألقاب والبطولات إلى خزينة النادي العاصمي.

وأوضح محبي الزعيم أن إدواردو كان رائعًا داخل الملعب وخارجه، وتذكرت للاعب العديد من الأهداف الهامة، ومنها أول أهدافه بالقميص الأزرق في مواجهة السوبر السعودي أمام النصر عام 2015، وهو الهدف الذي أعطى الهلال لقب البطولة، ومن وقتها أطلقت الجماهير على إدواردو لقب “السوبر إدواردو”.

كما استعاد الشقردية المواقف الإنسانية الجميلة من اللاعب البرازيلي، والتي جعلته يحصل على محبة واحترام كافة الجماهير، ومنها قيامه بإيقاظ زميله مروان الحيدري؛ من أجل تأدية صلاة الفجر.

من هو كارلوس إدواردو؟

هذا وبدأ كارلوس إدواردو مسيرته المهنية في فريق ديسبورتيفو بالبرازيل عام 2004، وتمت إعارته بعد 5 سنوات إلى إيتوانو، ثم فلوميننسي، وجريميو، وخاض تجربة احترافية في البرتغال مع إشتوريل برايا موسم 2011-2012، وشارك في 80 مباراة، وسجل 7 أهداف وصنع 3 أهداف.

وانتقل صاحب الـ30 عامًا إلى بورتو البرتغالي موسم 2013-2014، ولعب مع النادي البرتغالي 30 مباراة وسجل 5 وصنع مثلهم، ثم خرج على سبيل الإعارة إلى نيس الفرنسي موسم 2014-2015، وشارك في 30 مباراة محرزا 10 أهداف وصانعا 5 أهداف، قبل أن ينتقل إلى الهلال بشكل نهائي يوليو 2015.

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