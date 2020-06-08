شكرا لقرائتكم خبر عن ويلسون لاعب ليفربول يمدد إعارته إلى بورنموث والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مدد هاري ويلسون، لاعب وسط ليفربول، إعارته إلى بورنموث، ليبقى في استاد فيتاليتي حتى نهاية الموسم، بحسب ما أعلن الناديان المنافسان في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الإثنين.
وكان العقد الأول لويلسون يمتد حتى نهاية الشهر الجاري، لكن مع امتداد الموسم بسبب الاضطرابات الناجمة عن وباء كورونا المستجد «كوفيد- 19»، قال بورنموث إن الجناح الويلزي سيستمر في صفوفه خلال آخر 9 مباريات بالموسم.
ولعب ويلسون، البالغ من العمر 23 عامًا، دورًا مؤثرًا في تشكيلة المدرب إيدي هاو، وسجل 7 أهداف في 23 مباراة، خلال عامه الأول بدوري الأضواء.
ويقبع بورنموث في المركز 18 بمنطقة الهبوط، لكنه يتأخر بفارق الأهداف عن واتفورد ووست هام يونايتد، ويستأنف الموسم حين يستضيف كريستال بالاس يوم 20 يونيو.
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