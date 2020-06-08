شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يعود للتدريبات الجماعية في برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، اليوم الإثنين، في التدريبات الجماعية لفريقه برشلونة، بعد تعافيه من إصابة طفيفة عانى منها خلال الأيام القليلة الماضية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة على «تويتر» صورًا لتدريبات الفريق، وظهر فيها ميسي وهو يتمرن مع المجموعة بشكل طبيعي، وهو ما يعني أن مشاركته في مباراة مايوركا المقررة السبت المقبل في الأسبوع الـ28 من الدوري الإسباني، باتت شبه محسومة.

وهذه هي المرة الأولى التي يتدرب فيها ميسي على العشب منذ أيام، بعدما كان يتمرن في صالة الألعاب الرياضية بعيدًا عن بقية زملائه، بسبب معاناته من «تقلص عضلي طفيف» في الفخذ الأيمن.

وقام ميسي بتدريب خاص الجمعة الماضي، من أجل تفادي المخاطر، قبل 8 أيام من استئناف الدوري المحلي، الذي يستعيد نشاطه، الخميس، خلف أبواب مغلقة، بعد أن توقف منذ مارس بسبب فيروس كورونا.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن غريمه ريال مدريد، قبل 11 جولة من ختام المسابقة.

Advertisements