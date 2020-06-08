شكرا لقرائتكم خبر عن هاني أبوريدة يشيد بموافقة مجلس النواب على اتفاقية مقر «كاف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم المهندس هاني أبوريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكافة أجهزة الدولة المصرية، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والبرلمان المصري برئاسة الدكتور على عبدالعال، ولجنة الشباب والرياضة بالمجلس، على إنجاز التصويت بالموافقة على اتفاقية الحكومة المصرية مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، بشأن مقر الاتحاد في مدينة السادس من أكتوبر.

وأوضح «أبوريدة» أن إنجاز هذه الاتفاقية يعد تكليلًا للمجهودات المضنية التي بذلت خلال السنوات الأخيرة، من أجل ضمان احتضان مصر لمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بصفتها إحدى الدول المؤسسة، وعدم السماح بنقله إلى دولة أخرى.

وأكد «أبوريدة» أن الاتفاقية تعزز دور مصر الريادي في قارة أفريقيا، وتتماشى مع تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخطته في مد جذور التعاون الأفريقي، وإعادة مصر إلى دورها القيادي في القارة السمراء.

وهنأ «أبوريدة» جميع العاملين في الرياضة المصرية، وخاصة كرة القدم، على ضمان وتفعيل هذه الاتفاقية، مؤكدة أنها نصر كبير لكرة القدم المصرية والأفريقية، وتأكيد على دور مصر الريادي في تطوير وتنمية الكرة الأفريقية المستمر منذ سنوات، وسيستمر بقوة في السنوات المقبلة.