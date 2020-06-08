شكرا لقرائتكم خبر عن «إل موندو ديبورتيفو»: عودة نيمار لبرشلونة «صعبة اقتصاديًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة إل موندو ديبورتيفو الإسبانية، إن عملية انتقال اللاعب البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى صفوف برشلونة الإسباني، للعب في صفوفه مجددًا، هو أمر صعب حالياً بسبب الوضع الاقتصادي الذي يعاني منه النادي، على غرار الكثير من الأندية جراء أزمة فيروس كورونا.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة لا يستبعد عودة نيمار إلى صفوفه مرة أخرى، ولكن ليس في الوقت الحالي، لأن صفقة الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، لاعب فريق إنتر ميلان، هي الأهم حالياً بالنسبة للفريق.

وذكرت الصحيفة أن نيمار على استعداد لتخفيض راتبه مع برشلونة، من أجل تسهيل الأمر لعودته مرة أخرى، حيث أكدت أن اللاعب البرازيلي يعلم أن هذه المرة ستكون المرة الأخيرة، فإما العودة أو إغلاق هذا الملف نهائياً.