شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على اتفاقية بقاء مقر «كاف» في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 149 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، الموقعة في القاهرة بتاريخ 12/2/2020.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى مواصلة دعم أنشطة «كاف» وجهوده، وذلك لتسهيل مهمته لتطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الأفريقية، وفقًا لنصوص النظام الأساسي لـ«كاف»، وذلك بناء على استعداد الاتحاد الذي تم تأسيسه في 1957 بالخرطوم، لمواصلة تواجده التاريخي في مصر وبالتعاون معها.

وجاء في تقرير لجنة الشباب والرياضة، الذي عرضه وكيل اللجنة الدكتور محمود حسين، بالجلسة العامة، أن الاتفاقية المعروضة تأتي تأكيدًا لدور مصر التاريخي كإحدى الدول المؤسسة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الذي تكلل باستضافتها لمقر الاتحاد بالقاهرة، وهو الأمر الذي يعد امتداداً للموقع المصري الريادي في أفريقيا، ليس فقط على المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية، بل والرياضية أيضًا، لاسيما في مجال كرة القدم، كون مصر أول دولة تفوز بكأس الأمم الأفريقية عام 1957، وكذلك صاحبة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالكأس بـ7 بطولات.

وأكدت اللجنة المختصة أن عقد تلك الاتفاقية يؤكد حرص مصر على تقديم كافة التسهيلات والتجهيزات لمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وأن هناك جهودًا حثيثة بذلت من الدولة المصرية، من أجل التصدي لمحاولات نقل مقر «كاف» خارج مصر في إطار خطة الدولة لدعم مقار الاتحادات الدولية في مصر، برصد ميزانية لهذا البند، وتقديم جميع التسهيلات، لاسيما أن وجود مقر اتحاد قاري يمثل إضافة قوية وينعش الاقتصاد بجانب الترويج للسياحة وعدد من المزايا الهامة.

وأعربت لجنة الشباب والرياضة عن شكرها العميق لكل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس هاني أبوريدة، عضو المجلس التنفيذي بالاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم، لما بذلوه من جهد صادق من أجل الحفاظ على بقاء مقر الاتحاد الأفريقي في مصر، وإتمام تلك الاتفاقية.

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