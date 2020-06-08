شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي لبايرن وتعثر لايبزيج.. الأبرز بالجولة 30 في «بوندزليجا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت مساء أمس الأحد، مباريات الجولة 30 من البوندزليجا، والتي لم تشهد أي تغيير في صراع القمة، باستمرار بايرن ميونخ في المقدمة بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه، بوروسيا دورتموند.

وتراجع بقية المنافسين، فسقط لايبزيج في فخ التعادل على ملعبه ضد متذيل الترتيب بادربورن، وخسر بوروسيا مونشنجلادباخ وباير ليفركوزن، ليكون بين هذه الفرق الـ3 صراع خاص على حسم المركزين الثالث والرابع، من أجل التأهل لدوري الأبطال، مع تبقي 4 جولات فقط على نهاية الموسم.

أبرز اللقطات والأرقام المميزة في هذه الجولة نستعرضها معكم في السياق التالي.

لا أحد يقدر على البايرن

حسم بايرن ميونخ بسهولة المواجهة التي شكلت قمة مباريات الجولة مع صاحب المركز الخامس باير ليفركوزن، بتحقيق المتصدر انتصارًا كبيرًا خارج قواعده بنتيجة 4-2.

فوز البايرن رفع من سلسلة اللاهزيمة في الفريق بالبوندزليجا إلى 16 مباراة متتالية (فازوا في آخر 9 مباريات على التوالي)، مع تسجيل الفريق 90 هدفًا بعد مرور 30 جولة وهو رقم قياسي غير مسبوق لفريق في البطولة عند هذه المرحلة من الموسم.

المباراة كذلك شهدت استمرار تألق النجمين روبرت ليفاندوفسكي وتوماس مولر، فسجل الأول هدفًا ليعزز من موقعه في صدارة الهدافين برصيد 30 هدفًا، ويصبح ثاني لاعب في تاريخ البوندزليجا يسجل 30 هدفًا أو أكثر في الموسم (بعد موسم 15/16 و16/17)، بعد الهداف التاريخي جيرد مولر (5 مواسم مختلفة)، بينما صنع توماس مولر هدفين في المباراة ليرفع من عدد تمريراته الحاسمة في الدوري هذا الموسم ويصبح على بعد تمريرة حاسمة واحدة فقط من تحقيق رقم قياسي لصناعة الأهداف في موسم واحد من البوندزليجا.

الدوري الألماني

لايبزيج يواصل التعثر في ملعبه

أهدر فريق آر بي لايبزيج فرصة منافسة بوروسيا دورتموند على المركز الثاني، وأدخل نفسه في حسابات التأهل لدوري الأبطال، بعد تعثره للمباراة الرابعة على التوالي في ملعبه، مع تعادله بنتيجة 1-1 أمام بادربورن.

نتيجة التعادل دونت أكبر مشاكل لايبزيج في الجولات الأخيرة، وهي استغلال عامل الأرض، ويبدو أن غياب الجماهير أثر كثيرًا على الفريق الذي أخفق في تحقيق الفوز لـ4 مباريات متتالية على ملعبه (4 تعادلات)، وهو نفس عدد المباريات التي أخفق فيها الفريق في تحقيق الفوز على ملعبه خلال أول 11 مباراة هذا الموسم (فاز 7، تعادل 3 وخسر 1).

الدوري الألماني

بريمن في ورطة

بعد أن جمع الفريق 7 نقاط بعد 3 جولات، خسر فيردر بريمن في ىخر مباراتين لعبهما في البوندزليجا، ليتجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز قبل الأخير، مع تبقي 4 جولات فقط على نهاية الموسم.

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رصيد النادي الألماني العريق حاليًا هو أسوأ رصيد له على الإطلاق عند هذه المرحلة من الموسم على مستوى الدرجة الأولى بمختلف مسمياتها (بنظام الـ3 نقاط للفوز)، ليكون بريمن على موعد مع نهاية كارثية للموسم مع ابتعاده عن مناطق الأمان بـ6 نقاط كاملة.

الدوري الألماني

الملكي الأزرق يوقف النزيف مؤقتًا

تعادل شالكه على ملعبه بنتيجة 1-1 ضد يونيون برلين، ليتمكن النادي الملكي من إيقاف سلسلة النتائج السلبية التي شهدت تعرضه للهزيمة خلال آخر 4 جولات على التوالي قبل هذه الجولة.

شالكه وإن كان قد حصد أول نقطة له على الإطلاق بعد استئناف الموسم، إلا أن الفريق بدون فوز في آخر 12 جولة (5 تعادلات و7 هزائم) محققًا أسوأ سلسلة نتائج على الإطلاق في الدرجة الأولى الألمانية منذ بداية موسم 1993/1994 (12 مباراة بدون فوز أيضًا).

الدوري الألماني

نجم الجولة

تألق توماس مولر وواصل صناعة الأهداف، وسجل إيمري تشان هدفًا غاليًا منح به دورتموند الفوز على هيرتا برلين، لكن نجم الجولة سيكون البديل السوبر نيلز بيترسن الذي سجل بعد دقيقة واحدة فقط من دخوله كبديل في مباراة فرايبروج ضد بوروسيا مونشنجلادباخ، ليسجل بيترسن هدفه الشخصي رقم 24 كبديل في البوندزليجا معززًا من رقمه القياسي كأفضل بديل يسجل الأهداف في تاريخ الدوري الألماني، ويمنح اصحاب الأرض اول فوز لهم بعد استئناف الموسم، ويعزز من أمل فرايبورج في المنافسة على مركز مؤهل للدوري الأوروبي مع ارتفاع رصيد الفريق إلى 41 نقطة، بفارق 4 نقاط عن صاحب المركز السادس حاليًا في جدول الترتيب، فولفسبورج.