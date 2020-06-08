شكرا لقرائتكم شيكابالا يرد على هجمات العنصرية بالتدريبات الشاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على بعض الانتقادات والهجمات العنصرية التي تعرض لها من بعض الجماهير عبر حسابه بعد نشر صورة مع أسرته.

نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام خلال تنفيذه لبعض التدريبات الخاصة خلال فترة توقف النشاط الرياضي وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الأخيرة في توقف النشاط الرياضي بمعظم دول العالم.

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ويبدو أن شيكابالا يرد على تلك الهجوم بالعمل الجاد والتدريب المتواصل تحسبا لعودة النشاط الرياضي مرة أخرى ويأمل الأباتشى في الحفاظ على لياقته البدنية قبل عودة المباريات مرة أخرى سواء محليا أو على المستوى الإفريقي.







