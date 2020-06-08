شكرا لقرائتكم المقاصة يرفض تجديد إعارة أيمن حفنى للمقاولون العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو مصر المقاصة طلب نظرائهم بنادى المقاولون العرب بشأن أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق الفيومى المعار للذئاب خلال الميريكاتو الشتوى الماضى لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة ، بعدما طلب مسئولى الأخير تجديد إعارة اللاعب لمدة موسم خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة .

وحاول جهاز الكرة بالمقاولون العرب، جس نبض إدارة مصر المقاصة، لتجديد إعارة اللاعب لمدة موسم جديد ، لكن إدارة الفريق الفيومى تمسكت بعودة اللاعب في ظل قناعة المدرب إيهاب جلال بإمكانياته الفنية وحاجة الفريق لجهوده .

وكان أيمن حفني قد انتقل لصفوف المقاولون العرب في الميركاتو الشتوي الماضي، بعد أن طلب المدرب عماد النحاس، تعزيز الخطوط الأمامية بعنصر يمتلك الخبرة المطلوبة.

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وشارك أيمن حفني مع المقاولون العرب، في مباراتين بالدوري المحلي، كما خاض لقاء في كأس مصر.

من ناحية أخرى تبحث إدارة نادي مصر للمقاصة بالتنسيق مع إيهاب جلال، لعمل خطة تسويق نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لسداد باقي مستحقات اللاعبين والهروب من الازمة المالية التي يعاني منها فريق مصر للمقاصة تسببت في عدم التزام إدارة النادي بسداد رواتب اللاعبين والجهاز الفني لفترة تزيد عن 8 أشهر ، مما جعل هناك حالة من الغضب داخل لاعبي الفريق والجهاز الفني، حيث تبحث الإدارة تسويق أجانب الفريق واللاعبين فوق سن الـ 30 لتوفير سيولة مالية للفريق

في الوقت نفسه يسعي لاعبو المقاصة للبحث عن عروض في اندية أخرى للرحيل عن النادي وفسخ التعاقد مع إدارة مصر للمقاصة بسبب عدم الحصول علي رواتبهم لفترات طويلة قبل انتشار فيروس كورونا وتجمد النشاط، وتبحث إدارة النادي في الوقت الراهن علي حل للخروج من الازمة الحالية خاصة ان الموسم الحالي يعاني شبح الإلغاء وفي تلك الحالة فان النادي سيقع في ازمة كبري قبل انطلاق الموسم الجديد.