شكرا لقرائتكم محمود الخواجة: دفاعنا عن لقب القرن هو دفاع عن عرق وتعب سنين طويلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمود الخواجة، نجم نادي الزمالك السابق، أن ناديه هو الأحق بلقب نادي القرن الحقيقي مشدداً على أن بطولات النادي وألقابه القارية هي صاحبة الفضل في هذا الأمر، وأضاف محمود الخواجة خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الزمالك الفضائية أن النادي عاني الأمرين خلال السنوات الماضية بسبب عدم الدفاع عن مصالحه وحقوقه على عكس الفترة الحالية التي يسعى فيها المجلس الحالي برئاسة مرتضى منصور الحفاظ واستعادة حقوق الأبيض.

وقال محمود الخواجة: "دفاعنا عن لقب القرن ليس الا عن عرق وجهد سنين طويلة لأجيال قدمت البطولات الواحدة تلو الآخرى".

وتتواصل لجنة ملف نادى القرن بالزمالك، مع الدكتور فيكن جيزمجيان، مدير العلاقات العامة السابق بالاتحاد الإفريقى، من أجل الاستعانة به ملف القضية والذى أكد أنه لم يشارك في وضع معايير اختيار نادي القرن في افريقيا، مشيراً إلي أن مصطفي مراد فهمي سكرتير الاتحاد السابق هو من حدد المعايير وقام بوضع النظام الخاص بالنقاط للأندية في إفريقيا بعد استشارة عبده صالح الوحش المدير الفني السابق للاتحاد الافريقي لكرة القدم، مشدداً علي أنه لا يمكن أن يقوم مصطفى مراد فهمي بأي شئ بدون موافقة عيسى حياتو رئيس الكاف أو الإدارة التنفيذية للكاف وقتها.

وعقدت اللجنة المكلفة بملف نادي القرن بنادي الزمالك، اجتماعا من أجل تحضير كافة المستندات الخاصة بالقضية قبل تصعيدها إلى المحكمة الرياضية الدولية للمطالبة بالحصول على حق النادي في اللقب، واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها خطوات التصعيد، على أن تكون الخطوة الأولى اللجوء للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" ثم المحكمة الرياضية الدولية وعدم اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشكل مباشر، فى القضية التى يتحرك فيها الزمالك من أجل استرداد لقب نادى القرن من الأهلى.

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وأكد مصدر بمجلس القلعة البيضاء أن الاجتماع الذى ترأسه أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك فى هذه الجلسة، وحضره كل من هاني زادة وعلاء مقلد وأحمد مرتضى ثلاثي مجلس إدارة القلعة البيضاء، و محمد بيومي خبير لوائح كرة القدم، شهد استعرض بعض الملفات التى تملكها اللجنة إلى جانب الاستعانة بإثبات بعض وقائع الفساد في عهد عيسى حياتو رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم السابق، بحيث تكون سلاح فى القضية للتأكيد على حق الزمالك في لقب نادي القرن.

وتمتلك اللجنة في الوقت الحالي مستند، وهو خطاب الفيفا الموجه إلى الاتحاد الإفريقي عام 2000 والذي أكد فيه أن الزمالك هو الأكثر حصولًا على البطولات خلال القرن الماضي، بينما لا تتوفر أي خطابات رسمية من الكاف للزمالك أو الاتحاد المصري لكرة القدم فيما يتعلق بطريقة احتساب عدد النقاط لاختيار النادي صاحب لقب نادي القرن.

وشهدت الفترة الأخيرة، إعادة إدارة الزمالك، لافتات نادى القرن على أسوار قلعة ميت عقبة، بعدما أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادى الزمالك، على عودة لافتات نادى القرن على أسوار القلعة البيضاء، موضحًا أن اللافتة التى صنعها الزمالك كما هى والتعديل الوحيد الذى طرأ خلالها بحذف شعار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" منها وذلك بعدما تصدرت تلك اللافتة الأحداث فى الفترة الأخيرة بعدما قامت الإدارة البيضاء بتعليقها ومدون عليها "نادى الزمالك نادى القرن الحقيقى بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات".