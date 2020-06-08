شكرا لقرائتكم تقارير: الزمالك يطلب 20 مليون ريال للإستغناء عن أوناجم للوحدة السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف تقارير صحفية سعودية عن أن نادي الزمالك طلب من نظيره الوحدة السعودي مبلغ 20 مليون ريال مقابل الاستغناء عن النجم المغربي محمد أوناجم، جناح نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "الوطن" السعودية، أن نادي الزمالك طلب مقابل مالي قدره 20 مليون ريال للتخلي عن خدمات أوناجم لفريق الوحدة، ما يعادل 86.4 مليون جنيه مصري.

أشارت الصحيفة إلى أن إدارة الوحدة تتجه للموافقة على دفع المقابل المالي الضخم لأنها ترى أن اللاعب يستحق ذلك، لما يتمتع به من قوة بدنية، وقوة في التسديد والعديد من المهارات.

كما لفتت الصحيفة إلى أن مدرب الوحدة، الأوروجوياني دانيال كارينيو مقتنع بقدرات اللاعب بشكل كبير ويراه إضافة للفريق.

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وكانت تقارير مغربية قد ذكرت أن النادي السعودي أجرى اتصالا بوكيل أعمال مهاجم الزمالك من أجل التوصل رفقته لاتفاق بخصوص العقد الذى قد يجمع بينهما فى حال تأكد رحيل أوناجم عن فريقه بعد نهاية الموسم الحالى .

يأتي هذا في الوقت الذي يفضل فيه أوناجم الاستمرار داخل قلعة ميت عقبة في الموسم الجديد عن مناقشة العروض التي وصلت إليه في الفترة الماضية سواء من الأندية المغربية أو السعودية.

وشارك أوناجم فى 22 مباراة مع الزمالك حتى الآن حيث استطاع أن يسجل ثلاثة أهداف بجانب صناعته أربع تمريرات حاسمة.

وتألق أوناجم بجانب مواطنه أشرف بنشرقى وقادا فريقهما لإحراز لقبى السوبر المصرى على حساب غريمهم التقليدى الأهلي، ولقب السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسي، إضافة لبلوغ نصف نهائى دورى الأبطال الذى يواجهان خلاله الرجاء الرياضى.