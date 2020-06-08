شكرا لقرائتكم استاد القاهرة ينتهي من أعمال الصيانة والمعلب جاهز خلال أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استغل مسئولي هيئة استاد القاهرة الدولي ، فترة توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد منذ شهر مارس الماضي ، لإجراء بعض التطويرات وأعمال الصيانة وزراعة البذور الصيفية لأرضية استاد القاهرة الدولي والتي بدأت في تطرح خلال الفترة الحالية ، ومن المنتظر أن يكون أرضية الملعب جاهزة لاستضافة المباريات قبل نهاية الشهر الجاري .

ومن ناحية أخري ، قرر اللواء علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للعاملين والموظفين بالهيئة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث تقرر منع دخول أي شخص لا يرتدي الكامامة إلى استاد القاهرة خلال الفترة المقبلة بالإضافة للاستعانة ببوابات تعقيم إلكترونية من أجل الحد من انتشار الفيروس وتعقيم الأشخاص الداخلين للاستاد.

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وكان استاد القاهرة حصد لقب أفضل ملعب على مستوى العالم خلال التصويت الذي أجرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

يذكر أن ، الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، قد أجتمع مؤخراً باعضاء مجلس إدارة هيئة استاد القاهرة من اجل وضع التصور النهائى للمشروعات الاستثمارية المقترح تنفيذها داخل الهيئة، والذى جاء تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد ألفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإتاحة الاستخدام المجتمعى لهيئة استاد القاهرة ومنشآتها الرياضية الملحقة بعد تأهيلها وتحديثها ورفع كفاءتها، حيث تنأول الاجتماع الدراسة الخاصة بالمشروعات المقترحة المقرر إقامتها وتطويرها والتى توفر الخدمات المختلفة للمرتادين اجتماعيا ورياضيا وترفيهيا وصحيا، الأمر الذى يعمل على تنمية موارد هيئة الإستاد وتطويره بصفة مستمرة ودائمة.

كما استعرض الاجتماع شرح تفصيلى بتطوير المنطقة الخاصة بهيئة استاد القاهرة وكيفية استغلال المساحات الموجودة داخل الإستاد، ونقط الدخول والخروج من وإلى الاستاد، وتنأول ايضا التصور الخاص بإنشاء الفرع الجديد لنادى " النادى ".