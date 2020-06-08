شكرا لقرائتكم اتحاد الطائرة يستقر على تقديم خدمة التأمين الصحى على إصابات اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف إيهاب عزمى، عضو اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، عن تقديم الاتحاد خدمة التأمين الصحى للاعبين عن الإصابات خلال المرحلة المقبلة ، مشيرا إلى أهمية هذا الأمر لإشعار اللاعب بأهمية تقديم خدمات فى حالة تعرضه لأى إصابة .

و قال عزمى أن اللجنة المؤقتة تسعى فى الوقت الحالى لتقديم خدمات على كافةالمستويات لأسرة اللعبة بالكامل ، بعدما تم فتح حساب بنكى خاص بقطاع الحكام.

و أكد عزمى على دراسة اللجنة الؤقتة تسجيل اللاعبين إلكترونياً خلال المرحلة المقبلة من خلال الموقع الإلكترونى الذى تم تدشينه مؤخراً، على غرار اتحاد كرة القدم، لتوفير الوقت ومواكبة التطور التكنولوجى .

وقال عضو اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، إنه يسعى خلال المرحلة المقبلة لتحويل عمل الاتحاد إلى إلكترونى لربط المناطق أيضاً، لاعبيها ومدربيها، بكارت ممغنط فى كافة المسابقات المختلفة لحين عودة النشاط مجددا .

Advertisements

وتنتظر اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة بروتوكول وزارة الصحة مع الرياضة الذى سيتم إرساله للاتحادات الرياضية لتطبيقه فى حال عودة النشاط تدريجيا مثلما أعلنت الحكومة مسبقا .

كما كشف رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة سامح حمدى، مسبقا، عن دراسة إلغاء مسابقات الناشئين والناشئات والمينى للموسم الحالى 2019 / 2020 فى ظل تعليق النشاط بسبب فيروس كورونا، على أن يتم استكمال مسابقات الرجال والسيدات فقط فى حال عودة النشاط بقرار من الحكومة .

بينما أكد حمدى على تأجيل الجمعية العمومية للاتحاد والتى كان مقررا إقامتها يوم 26 يونيو الجارى لحين الانتهاء من تصنيف الأندية الجديد حتى نهاية المسابقات حين إيقاف النشاط بسبب فيروس كورونا، و تحديد موعد جديد فور الإنتهاء من تحديد التصنيف .