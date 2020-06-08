شكرا لقرائتكم أحمد عيد لـ"شيكابالا": يابا خف تدريب فيه ناس بتشوفك بتتألم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غازل أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك الأسبق محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأبيض بعد نشر الأباتشى صورة من التدريبات عبر صفحته على إنستجرام قائلا :" يابا خف شوية ناس بتشوفك بتتألم".

رد شيكابالا على بعض الانتقادات والهجمات العنصرية التي تعرض لها من بعض الجماهير عبر حسابه بعد نشر صورة مع أسرته.

نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام خلال تنفيذه لبعض التدريبات الخاصة خلال فترة توقف النشاط الرياضي وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الأخيرة في توقف النشاط الرياضي بمعظم دول العالم.

ويبدو أن شيكابالا يرد على تلك الهجوم بالعمل الجاد والتدريب المتواصل تحسبا لعودة النشاط الرياضي مرة أخرى ويأمل الأباتشى في الحفاظ على لياقته البدنية قبل عودة المباريات مرة أخرى سواء محليا أو على المستوى الإفريقي.

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