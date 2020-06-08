شكرا لقرائتكم إصابة حارس ناغويا غرامبوس الياباني بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف نادي ناغويا غرامبوس الياباني بأن نتيجة فحص فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" الذي خضع له حارسه الأسترالي ميتشل لانغيراك جاءت إيجابية، ليصبح بذلك ثاني لاعب من الدوري الياباني يصاب بفيروس كورونا المستجد.

وقال النادي إن الحارس "31 عاماً" الذي خاض آخر مبارياته الثماني بقميص المنتخب الأسترالي في 2017، لم يظهر أيا من عوارض الفيروس.

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وانضم لانغيراك إلى المهاجم مو كانازاكي الذي تبين الأسبوع الماضي إصابته بفيروس "كوفيد-19" ما دفع ناديه ساغان توسو إلى التحقيق مع كل من كان على اتصال وثيق به.

وتم فحص لاعبي وطواقم ناغويا غرامبوس يوم السبت، وكانت نتيجة لانغيراك الوحيدة الإيجابية من أصل 26 اختبارا. وأصدر ناغويا بياناً جاء فيه: نحاول التعرف على الأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق بلانغيراك بالتعاون مع المركز الصحي المحلي، وسنستمر في إجراء اختبارات الكشف على الفيروسعلى لاعبين وموظفين آخرين لم يجروا الاختبار حتى الآن.

وحددت رابطة الدوري الياباني تاريخ الرابع من يوليو المقبل موعداً لعودة منافسات البطولة بعد تعليقها 3 أشهر بسبب انتشار الفيروس.