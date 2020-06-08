بالفيدو.. ساسي يكشف كيف خاض منتخب تونس مرانه الأول؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، بدء منتخب نسور قرطاج لتدريباته في معسكره الحالي استعدادًا للاستحقاقات المقبلة وفقًا لما يحدده الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

ووفقًا لبيان نشره الاتحاد التونسي عبر حسابه بموقع فيسبوك للتواصل الإجتماعي، فإن الجهاز الطبي للمنتخب التونسي أجرى اختبار الكشف الخاص بفيروس كورونا على جميع الأفراد سواء لاعبين، مدربين ومرافقين.

وأوضح البيان، أنه تم تسليم اللاعبين كل المعدات اللازمة للوقاية من كورونا مثل الكمامات والمطهرات وغيرها، مع منح المتواجدين كافة النصائح اللازمة للوقاية والسلامة.

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وسيقوم الجهاز الطبي بتعقيم حجرات تبديل الملابس، الكرات، العشب، مقاعد البدلاء والفضاء الخاص بالتدريب حرصُا على سلامة المتواجدين، حسبما جاء في البيان.

وتواجد فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك في معسكر المنتخب التونسي، حيث نشر فيديوهات للإجراءات المتخذة عبر حسابه بموقع إنستجرام للتواصل الإجتماعي.

الجدير بالذكر أن مران المنتخب التونسي اليوم، الإثنين، سيكون بتواجد 13 لاعبًا، وسيقام وفقًا لبروتوكول صحي وضعه الاتحاد المحلي وتم المصادقة عليه من الجهات المعنية.