فاروق جعفر يفتح النار علي اللجنة الخماسية بسبب الدوري

انتقد فاروق جعفر نجم الزمالك السابق اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري. وقال فاروق جعفر في تصريحاته إن اللجنة فشلت في التواصل مع الأندية ومع وزارة الشباب والرياضة لحسم مصير الشباب والرياضة لحسم مصير الدوري المصري هذا الموسم. وأشار إلى أن اللجنة تفتقد إلى الخبرات اللازمة والتي تجعلها تتخذ القرارات الصحيحة بشأن النشاط الرياضي. واختتم حديثه قائلا: "كان لابد من وضع خطط وسيناريوهات خاصة بعودة النشاط الرياضي في مصر". الصحيحة بشأن النشاط الرياضي. واختتم حديثه قائلا: "كان لابد من وضع خطط وسيناريوهات خاصة بعودة النشاط الرياضي في مصر". وكان انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الأخيرة تسبب في توقف النشاط الرياضي بمعظم دول العالم.

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