الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يُعلن موعد فترة الانتقالات المقبلة

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، المواعيد المحددة لفترة الانتقالات المقبلة، والتي شهدت تغييراً بسبب الظروف الاستثنائية لتوقف النشاط الرياضي لتداعيات فيروس كورونا.

وأكد الاتحاد، على أن فترة القيد الجديدة وانضمام اللاعبين ستكون خلال الفترة من مطلع سبتمبر المقبل وحتى الخامس من أكتوبر المقبل ، دون تحديد أية مواعيد خاصة بانتقالات الشتاء والمقرر لها شهر يناير من كل عام.

ومن المقرر أن تستأنف فعاليات

تحديد أية مواعيد خاصة بانتقالات الشتاء والمقرر لها شهر يناير من كل عام.ومن المقرر أن تستأنف فعاليات الدوري الإيطالي بعد فترة توقف دامت ثلاثة أشهر، 20 يونيو الجاري.

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