موهبة فيورنتينا بديل لاوتارو في انتر ميلان

يكثف نادي انتر ميلان الإيطالي، محاولاته من أجل ضم فيديريكو كييزا موهبة فريق فيورنتينا، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأضافت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، بأن إدارة انتر ميلانترغب بشدة بضم كييزا من أجل تعويض رحيل لاوتارو مارتينيز مهاجم الانتر، المحتمل لصفوف نادي برشلونة.
وتابعت الصحيفة، بأن نادي فيورنتينا يمكن أن يتفاوض حول بيع نجمه كييزا لكن مقابل قيمة لن تقل عن 70 مليون يورو .
وأوضحت الصحيفة بأن رحيل لاوتارو، سيزيد الضغط على إنتر لضم كييزا، والتفوق على مانشستر يونايتد ويوفنتوس في سباق خطف اللاعب.
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