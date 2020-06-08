بيراميدز يخطط لضم أحمد الشيخ من الأهلي

تواصل إدارة نادي بيراميدز العمل علي تدعيم صفوف الفريق بعدة صفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ويسعي بيراميدز لضم أحمد الشيخ لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي بجانب الثنائي المعار عمار حمدي ومحمد شريف. الاهلي بجانب الثنائي المعار عمار حمدي ومحمد شريف. وكان بيراميدز قد أعلن في وقت سابق عن التعاقد مع أحمد فتحي عقب نهاية عقده مع الاهلي كما توصل لاتفاق مع شريف إكرامي في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة. عقب نهاية عقده مع الاهلي كما توصل لاتفاق مع شريف إكرامي في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة. كما يسعي النادي لحسم صفقة كريم العريبي مهاجم النجم الرياضي الساحلي والذي يحظي بإهتمام كبي من عدة أندية سعودية وأوروبية.

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