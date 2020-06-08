

أرجأ جوميز المدرب الفرنسى للدراويش حسم رحيل مهاجم الفريق الناميبى بينسون شيلونجو، خلال الميركاتو الصيفى الجارى خاصة فى ظل الأزمة التى يعانى منها الفريق فى قلب الهجوم وعدم ايجاد البديل المناسب حتى الآن. يعانى منها الفريق فى قلب الهجوم وعدم ايجاد البديل المناسب حتى الآن. وكان مجلس إدارة النادى رحب برحيل شيلونجو، فى انتقالات يناير الماضي، حال وصول عروض مالية تناسب طموحات النادي، فى ظل إصرار اللاعب على الرحيل لعدم المشاركة بصورة كبيرة فى المباريات الرسمية للإسماعيلى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يؤجل حسم مصير شيلونجو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.