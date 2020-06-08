ضربة جديدة لريال مدريد قبل استئناف الدوري الإسباني

أعلن نادي ريال مدريد ان مدافعه الدولي ناتشو فرنانديز يعاني من إصابة عضلية في الفخذ اليمنى.

وقال النادي الملكي في بيان على موقعه الرسمي: بعد الفحوصات التي أجريت على اللاعب ناتشو فرنانديز، تم اكتشاف إصابة عضلية.

ولم يكشف النادي المتوقعة لغياب اللاعب، والتي حددتها بعض

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وسائل الإعلام بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.

وتعتبر إصابة ناتشو ضربة موجعة للنادي الملكي في وقت يستعد فيه لاستئناف منافسات الدوري المعلقة من ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا والمقررة الخميس المقبل مع تبقي 11 مرحلة

ستنتهي في 19 يوليو المقبل.

ولجأ مدرب ريال مدريد نجمه الدولي الفرنسي السابق زين الدين زيدان لخدمات ناتشو مرات قليلة هذا الموسم حيث لعب تسع مباريات فقط من أصل 27 في الليغا، بينها أربع مباريات أساسيا، وسجل هدفين.

وغاب ناتشو فترة طويلة في بداية الموسم بسبب إصابة في الركبة، ولم يشارك في 11 مباراة بين تشرين أكتوبر وديسمبر.