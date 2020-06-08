حارس المصري على رادار الإسماعيلي

دخل مسئولو النادى الاسماعيلى فى مفاوضات جادة مع أحمد عبدالحليم «بوسكا» حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى البورسعيدي، وذلك بعد علمهم بخروجه من حسابات الجهاز الفنى لفريقه بقيادة طارق العشرى ولكن لابد من موافقة ناديه حيث ما زال متبقيا فى عقده موسمان آخران مع المصرى. الفنى لفريقه بقيادة طارق العشرى ولكن لابد من موافقة ناديه حيث ما زال متبقيا فى عقده موسمان آخران مع المصرى.

ويؤدى بوسكا بعض التدريبات التأهيلية فى منزله فى الوقت الحالي، وفقًا لتعليمات الطبيب، بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي، ومن المنتظر أن يعود للتدريبات الجماعية بصورة طبيعية، بعد عودة النشاط الرياضى والقضاء على فيروس كورونا المستجد.

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