اجتماعات مستمرة في اتحاد اليد انتظارًا لعودة النشاط

يواصل الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة هشام نصر عقد سلسلة اجتماعات لبحث مجموعة من القرارات المهمة التي سيتم إعلانها فور صدور قرارا رسميا بعودة النشاط الرياضي وفق تأكيدات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة.
يأتي في مقدمة الأمور التي يعكف عليها مجلس إدارة الاتحاد إعداد تقريرا مفصلا محدد بالمواعيد تمهيدا لعودة النشاط في أي وقت واستمرار انعقاد مجلس الإدارة انتظارا لقرار العودة.
وشهد الاجتماع الأخير العديد من القرارات المهمة أولها تكليف الدكتور
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