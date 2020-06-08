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كونتي مدرب إنتر ميلان يرفض فيدال

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كشف تقرير صحفى إيطالى عن رفض الإدارة لإنتر ميلان التعاقد مع التشيلى أرتورو فيدال لاعب خط وسط ، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، أنه رغم إصرار المدير الفنى للنيراتزورى أنطونيو كونتى

على ضم فيدال، فإن إدارة النادى رفضت ضمه أو دخوله ضمن صفقة انتقال لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة.


وأضافت: «المدير الرياضى لإنتر ميلان ماروتا، استبعد تماما التعاقد مع التشيلي،

لكنه سيسعى لتعزيز خط الوسط بلاعب غير فيدال الذى تم استبعاده بسبب عمره (33 عاما) وينتهى عقده مع برشلونة العام المقبل».


وأشار التقرير إلى أن إدارة إنتر ميلان، بدأت التفكير فى بدائل أخرى، ووجدت فى رادجا ناينجولان خيارًا مثاليًا لتعزيز خط الوسط، وسيتم مناقشة الأمر مع كونتى.

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