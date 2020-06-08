كشف تقرير صحفى إيطالى عن رفض الإدارة الرياضية لإنتر ميلان التعاقد مع التشيلى أرتورو فيدال لاعب خط وسط برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.
وذكرت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، أنه رغم إصرار المدير الفنى للنيراتزورى أنطونيو كونتىعلى ضم فيدال، فإن إدارة النادى رفضت ضمه أو دخوله ضمن صفقة انتقال لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة.
لكنه سيسعى لتعزيز خط الوسط بلاعب غير فيدال الذى تم استبعاده بسبب عمره (33 عاما) وينتهى عقده مع برشلونة العام المقبل».
وأضافت: «المدير الرياضى لإنتر ميلان ماروتا، استبعد تماما التعاقد مع التشيلي،
وأشار التقرير إلى أن إدارة إنتر ميلان، بدأت التفكير فى بدائل أخرى، ووجدت فى رادجا ناينجولان خيارًا مثاليًا لتعزيز خط الوسط، وسيتم مناقشة الأمر مع كونتى.
كانت هذه تفاصيل خبر كونتي مدرب إنتر ميلان يرفض فيدال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.