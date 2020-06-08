رياضة | موسم "كورونا".. كشف حساب الزمالك في الدوري المصري بعد اقتراب إلغائه (أرقام)

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 06:22 مساءً - انت الان تقراء خبر موسم "كورونا".. كشف حساب الزمالك في الدوري المصري بعد اقتراب إلغائه (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح قرار إلغاء الموسم الحالي من بطولة الدوري المصري الممتاز وشيكًا، نظرًا لصعوبة استئناف المسابقة المحلية بسبب استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وزيادة حالات الإصابات والوفيات به بشكل مستمر.

ويرفض عدد من الأندية المصرية على رأسهم الزمالك عودة بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي، خوفًا على اللاعبين والأجهزة الفنية من الفيروس اللعين، ويطلبون إلغاء الموسم ووضع خطة الاستعداد للموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يحسم مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزير الشباب والرياضة واللجنة الخماسية مصير الموسم الحالي من بطولة الدوري المصري الممتاز، خلال الأسبوع المقبل.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير كل ما قدمه الزمالك في الدوري المصري بالموسم الحالي بعد اقثراب إلغائه:-

خاض فريق الزمالك 16 مباراة في الموسم الحالي ببطولة الدوري الممتاز، حقق 9 انتصارات، وخسر 3 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 4 مباريات، سجل لاعبوه 22 هدفًا، واستقبلت شباكه 15 هدفًا منها (هدفين اعتباريين) بعد انسحابه من مباراة الأهلي.

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هزائم الزمالك الثلاثة في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم جاءت أمام أندية إنبي بنتيجة 2-1، وطلائع الجيش بنتيجة 3 – 2، بينما خسر اعتباريًا أمام النادي الأهلي بهدفين دون رد.

خاض الزمالك 7 مباريات على ملعبه في بطولة الدوري الممتاز، فاز في 5 مباريات وتعادل في مباراتين، وسجل 10 أهداف، واستقبلت مرماه هدفين، بينما لعب 9 مباريات خارج ملعبه، فاز في 4 مباريات، وخسر 3 مباريات، وتعادل في مباراتين، وسجل 12 هدفًا، واستقبل 13 هدفًا.

حصد فريق الزمالك خلال مشواره بالدوري الممتاز هذا الموسم 31 نقطة ويحتل المركز الرابع في البطولة المحلية، بفارق 18 نقطة كاملة عن المتصدر النادي الأهلي.

يتصدر المهاجم الشاب مصطفي محمد، وأحمد سيد زيزو قائمة هدافي الزمالك في بطولة الدوري المصري هذا الموسم وسجل كل منهما 5 أهداف، ويعد يوسف إبراهيم أوباما الأكثر صناعة للأهداف في صفوف الفريق الأبيض وصنع لزملائه 6 أهداف.

خاض الزمالك 10 مباريات تحت قيادة "كارتيرون" في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، فاز الفريق في 6 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، وتعادل الفريق في 3 مباريات، سجل اللاعبون 16 هدفًا، واستقبلت شباكه 7 أهداف، وحصد الفريق 21 نقطة.